Prodotti artigianali e piatti tipici dall'Italia e dall'estero, al via "Pasqua in città"

TRIESTE - Da domani a lunedì 17 aprile, in piazza Sant'Antonio Nuovo a Trieste, si rinnova l'atteso appuntamento con «Pasqua in città», manifestazione dedicata ai prodotti tipici, alle proposte artigianali e, naturalmente, ai dolci, con degustazioni e laboratori creativi pensati soprattutto per i bambini. Promossa da Flash Srl., l'iniziativa è stata e presentata oggi nel corso di una conferenza stampa, alla quale sono intervenuti l'assessore al Commercio ed Eventi correlati, Lorenzo Giorgi, l'organizzatore Vincenzo Rovinelli e Lorenzo Bandelli, direttore dell'Area Sviluppo e Innovazione del Comune. ««Pasqua in città» -ha evidenziato l'assessore Giorgi- rappresenta una formula vincente, che rientra nell'ambito di quei mercati di qualità in grado e utili nel portare tanti turisti e visitatori in città, aiutando così anche i commercianti stanziali». Con soddisfazione Giorgi ha ricordato anche che, dopo 4 anni di trend negativo, la chiusura degli esercizi ha riscontrato uno un'inversione di tendenza, con più realtà aperte rispetto a quelle chiuse. Nella consueta collocazione di piazza Sant'Antonio Nuovo, dalle 9 alle 20, con ingresso libero, «Pasqua in città» (che sarà aperta ufficialmente domani alle ore 11.30) proporrà sei giornate dedicate al tradizionale mercatino pasquale con tantissimi dolci e numerosissimi oggetti artigianali originali provenienti da tutto il mondo da collocare sulla tavola nel giorno del Pranzo di Pasqua e Pasquetta.

Divertimenti per tutti

Particolarmente ricco sarà anche il programma dei Laboratori Creativi con dimostrazioni, degustazioni e animazioni specialmente per i più piccoli. I vivaisti ricreeranno un vero e proprio giardino fiorito in pieno centro cittadino: davanti alla chiesa, saranno collocati ulivi, orchidee e piante rare. Con proposte artigianali di qualità da tutto il mondo ed esclusive creazioni, la mostra mercato di Pasqua punta ad attirare non solo i residenti, ma anche i numerosi turisti che stanno visitando la città con laboratori, esposizioni, degustazioni e animazioni con nuove e interessanti proposte sull'arte dell'artigianato. In esposizione, prodotti tipici da tutta Italia e dalle vicine Slovenia e Austria. Non mancheranno le frittelle, accanto a prodotti alimentari e specialità tutte da gustare dalla Puglia e dal Piemonte; ci saranno spezie, erbe aromatiche e sale da tutto il mondo. E poi prodotti dell'artigianato tipico italiano ed estero, incisioni su pelle e cuoio, artigianato in legno italiano in legno d'ulivo, giocattoli, cucchiai e attrezzi da cucina in legno di produzione slovena, bigiotteria, arredo casa, lino e cotone da Firenze, arredo giardino, tappetini e tovaglie per casa e giardino, artigianato austriaco e russo, cappelli, pelletteria, prodotti erboristici e tante altre sorprese.

Laboratori

Ogni giorno, dalle 10 alle 12 «Laboratorio di incisioni e creatività» presso lo stand dell’artigiano aretino Daniele Magini in via delle Torri e, in via Paganini, dimostrazioni di decorazioni artistiche con l'henneè. Venerdì e sabato dalle 10 alle 12 infine, in via delle Torri, ci sarà spazio per il laboratorio didattico «Coloriamo» per i bambini a cura dell'artista Sergio Piras. Tra i momenti «clou» anche l'apertura del grande uovo gigante, con tante sorprese per in bambini, che si terrà sabato 15 aprile, alle 11, in piazza Sant'Antonio.