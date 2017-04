Procedure semplificate e pratiche più snelle: il Comune attiva il nuovo portale Suap

TRIESTE - «Le esigenze e le problematiche di esercenti e commercianti si possono ora rapportare con il 'nuovo sportello SUAP' attivato dall'amministrazione comunale per semplificare le procedure e snellire pratiche e tempistiche». Lo ha annunciato l'assessore comunale al Commercio ed eventi correlati Lorenzo Giorgi nella conferenza stampa di presentazione con l'assessore alla Comunicazione, sistemi informativi e telematici e semplificazione amministrativa Serena Tonel. «Il Suap viene già molto utilizzato – ha detto Giorgi – dagli esercenti e da quest'anno, per la prima volta dopo quattro anni, è da rilevare un dato importante: le aperture sono superiori alle chiusure».

Strumento innovativo

L'assessore Tonel ha sottolineato che «è stato fatto un grande passo avanti per sciogliere il nodo essenziale delle procedure che mettono in grado le aziende di lavorare e presto la chiave di svolta saranno i pagamenti che potranno essere effettuati online, di cui devo ringraziare gli uffici di Esatto per averci aiutato a semplificare il 'groviglio' di flussi, nello stabilire le cifre esatte che a breve si potranno pagare attraverso link 'Pago PA' con home banking. Sarà pertanto una 'piattaforma comune' fra Esatto e l'amministrazione che faciliterà al massimo le aziende, un servizio che prossimamente sarà esteso a tutti i cittadini». «E' stato anche creato un nuovo sistema per l'accesso tramite il servizio di login SPID e FVG che consentiranno di inoltrare rapidamente le richieste e le procedure e pagamenti, anche via smartphone o postazione mobile, oltre al domicilio elettronico PEC. In definitiva – ha affermato il direttore dell'Area Innovazione e Sviluppo Economico Lorenzo Bandelli - lo sportello SUAP si può definire come il 'luogo più digitale' dell'amministrazione comunale».

I vantaggi

Da rilevare che grazie alla possibilità di autenticazione con identificativo e password, ora sarà più facile accedere all'area riservata, senza l'obbligo di configurare il lettore di smart card su ogni pc a disposizione, consentendo l'accesso anche da dispositivi mobili. Sono stati inoltre resi disponibili per la compilazione automatizzata tramite portale telematico SUAP anche i nuovi procedimenti relativi all'Autorizzazione Unica Ambientale e Notifiche di impresa alimentare. E infine, sono stati introdotti anche i nuovi modelli di 'procura speciale per soggetto richiedente', da venire utlizzato nel caso il soggetto richiedente decida di far compilare e trasmettere la pratica telematica a un altro soggetto o procuratore speciale (tale modello dovrà essere utilizzato sempre nel caso siano presenti altri soggetti collegati all'istanza telematica).

Tutte le informazioni

Si ricorda che lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) - il servizio per chi fa impresa o vuole fare impresa- è uno Sportello On-line, ed è l’unico soggetto pubblico di riferimento a cui rivolgersi per tutti i procedimenti riguardanti l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione di queste attività. Coloro che intendono avviare o sviluppare un’impresa possono ricevere tutti i chiarimenti sui requisiti, la modulistica e gli adempimenti necessari alla gestione di un’attività economica. PEC: suap.trieste@certgov.fvg.it; E-MAIL: suap@comune.trieste.it; TEL: (+39)0406758013 (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e il lunedì e mercoledì anche dalle 14 alle 17). Orario di apertura al pubblico Sportello SUAP, in via Genova 6: mercoledì dalle 9.30 alle 12.30.