Trieste Running Festival, tutto pronto per la più grande festa sportiva del Fvg

TRIESTE - Aperte le iscrizioni a Trieste, nel Punto Wind di piazza Unità d’Italia, per tutte le manifestazioni contenute nel nuovo Grande Evento di corsa a Trieste, la più grande festa sportiva della città e del Friuli Venezia Giulia ormai pronta ad entrare nel vivo. Dopo l’avvio con le migliaia di adesioni online, si attendono ora quelle in presa diretta per gli appuntamenti del Trieste Running Festival che prenderà il via domenica 30 aprile con la Trieste SoloWomenRun, questa volta in versione Pink Color Edition, per proseguire con la Miramar Young e la Trieste Doggy Run, fino a domenica 7 maggio quando andranno in scena la Generali Miramar Family, la Trieste Europe Marathon, la Trieste Europe Halfmarathon e la nuova Costiera Run di 30,1 km. Sarà una settimana all’insegna del divertimento attraverso iniziative aperte a tutti che culmineranno nell’innovativa ed esclusiva partenza comune di domenica 7 maggio da Miramare, con migliaia di persone che si ritroveranno per vivere una giornata dal sapore unico grazie al capitolo inaugurale del nuovo corso sportivo avviato dalla neonata Apd Miramar, l’associazione guidata da Elisabetta Varini, in collaborazione con Fidal e Asi e con Stefano Scaini, il plurititolato campione friulano, nel ruolo di testimonial e uomo immagine.

Tutti gli appuntamenti

«Il Trieste Running Festival – spiega l’Event Manager, Fabio Carini – è la vera grande iniziativa dei triestini per Trieste, coinvolgendo attivamente tutta la regione, il resto d’Italia e almeno 40 Paesi di tutto il mondo. L’acquisizione dei pettorali per le tre gare competitive sta andando verso il tutto esaurito già on line sul nostro sito www.triestemarathon.it. Ciò non toglie che alcune centinaia di iscrizioni sono e saranno a disposizione per i runner del territorio ai quali spetterà l’onore di confrontarsi sulle strade di casa con tanti graditi ospiti da accogliere nel migliore dei modi». Tracciati inediti per le tre gare competitive che comprendono anche una distanza da esplorare, i 30,1 km della Costiera Run ed hanno già suscitato grande interesse da parte dei runner, con oltre il 60% dei pettorali venduti on line e con molti sportivi in arrivo da tutto il mondo. Interesse ed entusiasmo anche per la Generali Miramar Family, subito candidata a diventare una delle non competitive più partecipate d'Italia, con il percorso che si snoderà da Miramare a Barcola ed all’interno del Porto Vecchio prima di concludersi nella piazza sul mare più grande d’Europa. Sulle Rive prenderà vita da giovedì a domenica il Miramar Expo Village, mentre al Savoia Excelsior Palace Hotel sarà aperto al pubblico dalle 16 di giovedì 4 maggio il Miramar Expo Marathon, ovvero il centro adibito a nuove iscrizioni e ritiro pacchi gara. Sabato 6 maggio ricco anche il calendario degli eventi sportivi collaterali, tra canottaggio, orienteering, scherma, zumba, crossfit e le unità cinofile con le dimostrazioni a riva.

Iscrizioni e informazioni

Alla Boutique Wind di piazza Unità d’Italia le iscrizioni sono aperte ogni pomeriggio dalle 15 alle 19.30, da lunedì a sabato, per Trieste SoloWomenRun PINK COLOR EDITION, Trieste Doggy Run, Trieste Europe Marathon, Trieste Europe Halfmarathon e Costiera Run. Per la Doggy Run iscrizioni ogni giorno anche al negozio Arkadia 2 di viale Raffaello Sanzio 2. Informazioni e aggiornamenti online su triestemarathon.it, solowomenrun.it e sulle pagina facebook Trieste Running Festival e SoloWomen Run.