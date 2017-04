Trieste, la tradizione birraia e il mare: al via "Free House Brewery"

TRIESTE - Birrifici artigianali dall’Europa e da oltreoceano si danno tutti appuntamento per la prima volta a Trieste dall’ 11 al 15 maggio 2017 per la prima edizione del Salone Internazionale della Birra Artigianale Free House Brewery che si terrà presso il Molo IV, una splendida location affacciata sul mare, antichi magazzini portuali restaurati e accoglienti, all’interno dell’affascinante comprensorio del Porto Vecchio per un totale di 5 giorni consecutivi di esposizioni ed eventi. Il Salone è dedicato al mondo delle birre artigianali e degli home brewers e nasce dal costante interesse del largo pubblico verso questo mondo e dalla necessità dei birrifici di far conoscere meglio la propria attività. I paesi ospiti già confermati sono Austria, Belgio, Canada, Croazia, Danimarca, Estonia, Germania, Inghilterra, Irlanda, Repubblica Ceca, Serbia, Spagna, Stati Uniti e ovviamente Italia, Irlanda e Stati Uniti avranno due aree speciali dove si degusteranno le loro birre immersi in un’ambientazione apposite con richiami a San Patrizio, ma anche ai classici pub irlandesi, mentre per Gli Stati Uniti largo spazio alle moltitudini di luci e colori made in USA.

