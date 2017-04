Inaugurata la mostra “I Mondi di Almerigo”, omaggio al giornalista di guerra Grilz

TRIESTE - Nel giorno del suo compleanno, l’11 aprile 1953, è stata inaugurata, alla Sala «Veruda» di Palazzo Costanzi (in piazza Piccola 2, dietro il Municipio di piazza dell'Unità), organizzata dall'associazione «Spazio InAttuale» con il contributo del Comune di Trieste, la mostra «I mondi di Almerigo», un omaggio alla figura umana e professionale di Almerigo Grilz. Già esponente di spicco della Destra politica giovanile triestina e nazionale, per anni fece parte dell’Albatross Press Agency , da lui fondata assieme a Fausto Biloslavo e Gian Micalessin. Giornalista e corrispondente di guerra morì in Mozambico il 19 maggio 1987, 30 anni fa, mentre effettuava delle riprese filmate nel corso di un combattimento tra soldati regolari e miliziani anti-governativi del Renamo. Alla presenza di un folto gruppo di amici ed estimatori di Almerigo, l'inaugurazione è stata brevemente introdotta dalla presidente di «Spazio InAttuale» Chiara Morassut, cui è seguito, a nome dell'amministrazione comunale, un saluto del vicesindaco Pierpaolo Roberti. «Oggi Almerigo Grilz compirebbe 64 anni - ha esordito l'assessore all'Educazione Angela Brandi – Raccontarlo, per chi lo ha conosciuto, significa ripercorrere una stagione irripetibile, che lui ha vissuto, interpretato, caratterizzato e riempito con intensità e passione, quella che ha contraddistinto le scelte e le azioni di molti giovani di allora, da qualunque parte fossero posizionati, in quegli anni '70 e '80 difficili e duri, nel tempo in cui il comune denominatore era l'impegno civile e la passione ideale». «Nella sua breve vita - solo 34 anni - ha avuto, oltre a quella grande per la politica, anche altre passioni: il disegno e poi i viaggi e soprattutto il giornalismo, che fece diventare la sua professione, fino a decidere, causa le lunghe lontananze da Trieste, di rinunciare alla politica attiva, dando le dimissioni dal Consiglio Comunale dove era stato eletto nel 1982».

L'impegno nella politica e nel giornalismo

L’assessore regionale alla Cultura, Gianni Torrenti ha commentato: «Con Almerigo militavamo su fronti opposti, ma entrambi con una simile passione. Probabilmente per questo il rispetto c'è sempre stato, anche se spesso ci esprimevamo 'con toni forti'». E' toccato infine al giornalista Pietro Comelli e al giovane storico e scrittore Andrea Vezzà, curatori della mostra «I mondi di Almerigo» e coautori dell'omonimo nuovo volume (corredato di oltre un centinaio di immagini, in distribuzione in tutte le librerie di Trieste), tracciare le 'grandi linee' della figura e della vicenda di Almerigo Grilz e del 'racconto' che libro e mostra ne fanno: «la storia di un bambino, di un ragazzo, un adolescente, un uomo. Abbiamo cercato di ricostruire – ha spiegato Comelli – il percorso di un'intera esistenza, raccogliendo molteplici testimonianze, fin da quelle dei suoi amici d'infanzia. Ne esce il quadro di una personalità complessa che si esprime in esperienze e scelte di vita variegate ma tutte particolarmente intense».

La mostra

«La mostra – ha spiegato ancora Vezzà - propone una sessantina di pannelli, a colori e in bianco e nero, realizzati con fotografie, quadri, disegni, fumetti e scritti ricavati da una documentazione archivistica ricca e ben conservata dallo stesso protagonista, che non ha fatto in tempo a vivere l’era del digitale. Se ne è andato troppo presto, con la cinepresa in mano in terra d’Africa filmando a Caia in Mozambico una delle tante, troppe guerre che insanguinano ancora oggi quello sfortunato Continente; primo free lance italiano caduto in uno scenario di guerra dopo il secondo conflitto mondiale». La mostra «I mondi di Almerigo» resterà aperta fino a giovedì 11 maggio, tutti i giorni, festivi inclusi, con orario 10-13 e 17-20.