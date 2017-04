Buon compleanno Giorgio Pressburger! Trieste celebra gli 80 anni del grande maestro

TRIESTE – Poliedrico, creativo, appassionato: la sua carriera è stata fino ad oggi tanto intensa e fortunata quanto inetichettabile. Impossibile ingabbiarlo nella definizione di ‘scrittore’, ‘regista’, pensatore, editorialista o direttore artistico di una fra le tante manifestazioni culturali che ha ideato e realizzato. Il 21 aprile 2017 Giorgio Pressburger compirà i suoi «primi» 80 anni. La città in cui ha scelto di vivere da quattro decenni, Trieste, gli dedica un affettuoso omaggio, il Talk Party tematico «Attimo fermati, sei bello», un dialogo intorno a undici topoi della sua vita e della sua carriera.

L'incontro omaggio

Di amicizia, amore, biologia, cinema, destino, esilio, letteratura, pianoforte, scacchi, teatro, e della città di Trieste converserà giovedì 20 aprile, dalle 19 al Deus (Trieste, piazza Venezia) con l’artefice della serata, l’animatore culturale Manuel Laghi, che ha ideato l’incontro per l’Associazione culturale Arte Sìì. Il pubblico cittadino avrà così l’occasione di incontrare una vera icona della scena culturale del nostro tempo, proprio nel countdown verso un importante traguardo della vita, e in uno dei periodi più intensi e felici della sua carriera: fresco di nomina al Premio Strega 2017 per il recentissimo «Don Ponzio Capodoglio» (Marsilio), Pressburger vive da un paio d’anni un rinnovato successo cinematografico grazie al film «Il profumo del tempo delle favole» che ha bissato l’ottima accoglienza de «L’orologio di Monaco» e qualche anno prima le felici intuizioni di «Dietro il buio». Mentre risale al 1981 il suo primo film «Calderon», dal testo teatrale di Pier Paolo Pasolini.