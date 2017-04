Pasqua si avvicina, per i bambini c'è la “Caccia alle uova...in biblioteca”

TRIESTE - «Caccia alle uova, ovvero Pasqua con chi vuoi… in biblioteca» è il titolo dell'appuntamento organizzato oggi, alle 17, alla Biblioteca Comunale Quarantotti Gambini di via delle Lodole 7/a a San Giacomo. L'iniziativa si inserisce nell'ambito degli incontri di «Giovedi? Bibliotechiamoci!», il programma di letture e laboratori per bambini (dai 4 anni), ragazzi e adulti, nato dalla collaborazione fra la biblioteca e Coop Alleanza 3.0. Nel solco della tradizione anglosassone, il protagonista sarà Easter Bunny, il dispettoso coniglio pasquale che nasconde le uova che porta in dono. I bambini (dai 4 ai... 120 anni) saranno coinvolti in una divertente e insolita «eggs hunt» tra gli scaffali della biblioteca. Anche questa volta, come di consueto nei laboratori proposti dalle animatrici di Coop Alleanza 3.0, si partirà dalla suggestione di una lettura e non mancheranno, accanto ai momenti ludici, spazi di riflessione sul consumo consapevole. https://www.facebook.com/bibliotecaquarantottigambini