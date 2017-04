Ussai: «La riduzione dello spreco farmaceutico deve essere applicata su tutto il Fvg»

TRIESTE - Ha preso il via il progetto sperimentale della direzione regionale Ambiente e

dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste (AsuiTs) che permetterà di donare alla Onlus Trieste Recupera tutti quei farmaci, parafarmaci e dispositivi medici per

l'infanzia prossimi alla scadenza, non soggetti a obbligo di ricetta medica e rimasti invenduti nelle farmacie che aderiranno all'iniziativa. «Non possiamo che apprezzare che l'assessore Vito abbia recepito prontamente le linee guida nazionali e le misure previste nel nostro progetto di legge (n° 181) sulla riduzione dello spreco farmaceutico. Dopo questo primo passo chiediamo alla giunta Serracchiani e alla maggioranza di centrosinistra di calendarizzare e di approvare al più presto il nostro provvedimento». A parlare è il consigliere del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale Andrea Ussai.

La proposta M5S

«Quella lanciata dall'assessore Vito non può essere una iniziativa "una tantum", limitata esclusivamente al territorio giuliano - aggiunge Ussai -. La riduzione dello spreco

farmaceutico deve essere applicata su tutto il territorio regionale con iniziative strutturate e costanti». La proposta di legge del M5S prevede l'istituzione di punti di raccolta dei farmaci, la realizzazione di un tavolo di coordinamento regionale che contribuisca alle strategie di medio e lungo periodo, alcune campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte alla cittadinanza, la tracciabilità delle eccedenze recuperate. «La sfida è quella di contribuire alla definizione di un sistema organico regionale, che sappia minimizzare e monitorare gli sprechi sia farmaceutici che alimentari».