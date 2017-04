Spacciavano marijuana, francobolli di Lsd e ketamina: 9 ragazzi finiscono nei guai

TRIESTE – Hanno dai 20 ai 29 anni. Spacciavano, soprattutto a minorenni, marijuana, francobolli di Lsd e ketamina. E ora dovranno comparire davanti al gip Giorgio Nicoli il prossimo 3 maggio. Perché Franco Bertazzoli, 24 anni, Thomas Bucavelli, 29 anni, Michael Pertan, 24 anni, Michele Romanin, 20 anni, Giacomo Sincovich, 23 anni, Kostaq Stefa, 24 anni, Andi Tari, 24 anni, Marco Toldo, 24 anni e David Weatherley, 22 anni, sono accusati a vario titolo di diversi episodi di spaccio avvenuti tra febbraio e settembre 2015.

Le fasi della vicenda

Come riporta Il Piccolo, secondo le indagini della Polizia locale la droga veniva ceduta nella casa di Bucavelli in via Ginnastica, considerata una vera e propria centrale dello spaccio, e acquistata regolarmente in Slovenia. Per l’ «approvvigionamento» veniva usata la Fiat 600 di Toldo.

Il primo arresto è stato quello di Weatherley, ritenuto il coordinatore del gruppo. In casa invece erano stati trovati tutti gli strumenti necessari a fabbricare le dosi e un libro con tutte le indicazioni su traffici e transazioni. Poi erano scattate le perquisizioni nelle abitazioni di altri sette ragazzi tutti denunciati a piede libero. Durante i blitz erano stati sequestrati numerosi quantitativi di droga, un’attrezzatura per coltivare i funghi allucinogeni e un mini-orto con 14 piante di marijuana nei pressi dell’appartamento di uno degli indagati.