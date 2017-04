Ragazzino ruba un motorino: il Giudice lo manda in comunità

TRIESTE - Lo scorso febbraio, un ragazzino di 15 anni, con all'attivo alcuni precedenti penali, è stato sorpreso ad armeggiare su uno scooter rubato dalla Polizia locale. Allora c’era stata la denuncia alle autorità competenti, oggi arriva un ulteriore provvedimento, quello del giudice del Tribunale per i Minorenni.

La vicenda

La pattuglia della Polizia stava effettuando un normale controllo in via del Destriero e non aveva potuto fare a meno di notare il ragazzino che armeggiava vicino a due motorini, un Piaggio Zip e un Liberty, che erano poi risultati rubati e restituiti ai legittimi proprietari. Con poche domande mirate gli operatori avevano messo alle strette l'adolescente che aveva ammesso di aver sottratto uno dei ciclomotori la notte prima. Nella successiva perquisizione domiciliare sono poi stati posti sotto sequestro alcuni strumenti, utilizzati probabilmente per rubare, e la patente di guida di una terza persona non collegabile alle frequentazioni del ragazzo bensì al furto di un terzo ciclomotore (Gilera Typhoon) all'interno del quale erano custoditi i documenti del proprietario - inclusa la patente -. Il Gilera era stato ritrovato qualche giorno prima, proprio davanti alla casa del ragazzo. Per la tendenza a ripetere il reato ma non solo, il giudice ha disposto, nei confronti del minorenne, la misura cautelare del collocamento in un'idonea comunità di accoglienza.