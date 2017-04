L’umido che fa la differenza: 14 occasioni per ritirare il cestino dell’organico

TRIESTE - Far compiere alla raccolta differenziata dei rifiuti umidi un salto decisivo. E’ questo l’obiettivo dell’iniziativa itinerante AcegasApsAmga l’umido che fa la differenza. Oggi a Trieste si raccolgono infatti circa 5500 tonnellate di umido-organico in un anno, corrispondente a circa 6% del totale dei rifiuti raccolti sul territorio triestino. L’iniziativa ha come obiettivo finale di aumentare di 1000 tonnellate i volumi di umido raccolti : uno sforzo che AcegasApsAmga saprà valorizzare, dal momento che già oggi il 98,4% del rifiuto umido-organico raccolto a Trieste va inviato a recupero. A tale scopo la multiutility coglie l’occasione degli Horti Tergestini, che si svolgeranno dal 15 al 17 aprile, per lanciare la nuova campagna L’umido che fa la differenza e sensibilizzare i cittadini alla raccolta differenziata del rifiuto umido-organico. 14 tappe itineranti a cavallo dei mesi di aprile e maggio in cui sarà possibile recarsi presso la postazione AcegasApsAmga, in base ad un calendario prestabilito, e richiedere all’addetta presente allo stand un cestino omaggio insieme al quale verranno fornite utili informazioni sulle modalità di raccolta di questo tipo di rifiuto.

14 tappe nei mercati triestini per seguire la filiera dell’organico

I cestini omaggio sono un’iniziativa già nota ai triestini che, a Natale 2014, si sono recati in decine di migliaia allo stand AcegasApsAmga dei mercatini natalizi per richiederlo alle addette presenti. Il successo riscontrato e le richieste di una replica dell’iniziativa arrivate in questi anni, hanno spinto AcegasApsAmga a sfruttare l’occasione pasquale per realizzare una nuova campagna dedicata a questo rifiuto, ma questa volta non stazionerà per due settimane in un unico mercato, si sposterà, invece, da una postazione all’altra per venire incontro alle diverse necessità dei cittadini. L’iniziativa si lega alla filiera stessa della produzione del rifiuto che parte nell’esatto momento in cui viene acquistato un prodotto di natura organica: dalla pianta al frutto, dalla verdura alla carne fino al pesce, sono tutti prodotti che anche se consumati contengono o producono parti che devono essere sempre scartate. Per questo motivo le 14 tappe de L’umido che fa la differenza partiranno dagli Horti Tergestini, per poi spostarsi nel corso dei mesi di aprile e maggio presso il Mercato Coperto di via Carducci, nei mercati ortofrutticoli rionali e presso alcuni punti vendita Coop a Trieste.

Un calendario per andare incontro al cittadino

* 15/04 Horti Tergestini - dalle 9.30 alle 16

* 16/04 Horti Tergestini - dalle 14 alle 20

* 17/04 Horti Tergestini - dalle 9.30 alle 16

* 22/04 Mercato Piazza Goldoni - dalle 9.30 alle 12.30

* 27/04 Punto vendita COOP Roiano - dalle 9.30 alle 12.30

* 28/04 Punto vendita COOP Barriera - dalle 9.30 alle 12.30

* 29/04 Punto vendita COOP Torri d’Europa - dalle 9.30 alle 12.30

* 02/05 Mercato piazza Vittorio Veneto - dalle 9.30 alle 12.30

* 03-05/05 Mercato Coperto Via Carducci - dalle 9.30 alle 12.30

* 08/05 Mercato Piazza Opicina - dalle 9.30 alle 12.30

* 09/05 Mercato Piazza Ponterosso - dalle 9.30 alle 12.30

* 10/05 Mercato Piazza Borgo S. Sergio - dalle 9.30 alle 12.30