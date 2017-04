Grim: «Fedriga frequenta troppo i palazzi romani, non conosce più Trieste»

TRIESTE - «L’onorevole Fedriga quando parla dimostra di non conoscere più Trieste: forse ormai frequenta troppo i palazzi romani e poco la sua città?». Lo afferma la segretaria regionale del Pd, Antonella Grim, replicando al deputato leghista in tema di decoro urbano e sicurezza. Secondo Grim «Fedriga chieda ai triestini se nell’ultimo anno, da quando si è insediata la Giunta Dipiazza, vedono Trieste cambiata da cima a fondo, come era stato loro assicurato. Dipiazza e Roberti avevano dipinto cinque anni di disastri e promesso più pulizia, più sicurezza, più decoro: dove sono finiti?». Parlando poi di turismo «cerchiamo di essere seri: ricordo a Fedriga che è anche grazie agli importanti investimenti messi in campo dalla Giunta Cosolini che a Trieste si è visto negli ultimi anni un importante incremento di visitatori. Solo con la nostra Amministrazione si è iniziato a concepire il turismo non come un dono piovuto dal cielo, ma come un’opportunità sulla quale investire in modo serio. Non sarà certo il nuovo regolamento di Polizia urbana, come sostiene Fedriga, ad attrarre i turisti in città».