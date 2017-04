Il "Viaggio nell’Operetta" guidato da Katia Ricciarelli arriva al Bobbio

TRIESTE - Dopo Vienna, Budapest e Parigi l’ultimo percorso del "Viaggio nell’Operetta" guidato da Katia Ricciarelli impagina i brani più gradevoli e significativi della piccola lirica italiana, dal Paese dei campanelli a Scugnizza, dall’Acqua cheta alla Duchessa del Bal Tabarin. «Viaggio nell’Operetta, l’Operetta e Roma», in scena al Teatro Orazio Bobbio mercoledì 19 aprile alle 20.30, ripercorre quella fuga dalla realtà che, fra le due guerre, gli italiani hanno cercato nel teatro della leggerezza: un teatro che attingeva alle malizie del caffè-concerto (di cui Roma era ricca), della piccola ribalta, di tutto quel mondo di dive e divette che fioriva con il repertorio leggero della canzone.

Lo spettacolo

Uno spettacolo in quattro parti, quattro spettacoli per un originale viaggio europeo. Si conclude con questo ultima rappresentazione il tour di Gianni Gori e Alessandro Gilleri, con la regia di Sandro Corelli, un affascinante percorso scenico nel tempo, dalla fine dell’Ottocento agli anni trenta del Novecento, cinquant’anni lungo le fortune della cosiddetta «piccola lirica» (in realtà autentico scrigno di perle e di delizie musicali) di cui è straordinaria portavoce, insieme ad Andrea Binetti e la nuova compagnia Sandro Massimini – Trieste, un’illustre protagonista della grande lirica: Katia Ricciarelli.