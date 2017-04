Pasqua, domenica aperti tutti i Musei Civici

TRIESTE - Il Comune di Trieste informa che nella giornata di Pasqua tutti gli istituti saranno aperti con orario domenicale. In deroga ai turni di chiusura, tutti gli istituti saranno aperti, con orario domenicale, anche lunedì 17 aprile (Pasquetta), lunedì 24 e martedì 25 aprile, lunedì 1 maggio. Nelle giornate di Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e 1° maggio il Museo del Mare sarà aperto con orario 9-17; l’Orto Botanico sarà aperto con orario 9-19.

Gli orari

Fino a domenica 8 ottobre 2017 sarà in vigore l’orario estivo per tutti i Musei Civici: Civico Museo Revoltella – Via Diaz, 27 – 10-19, martedì chiuso; Civico Museo di Storia ed Arte - Via della Cattedrale, 15 – da martedì a sabato 10-13 e 16-19; domenica 10-19; lunedì chiuso; Civico Museo Sartorio - Largo Papa Giovanni XXIII, 1 – martedì, mercoledì e giovedì 10-13; venerdì e sabato 16-19; domenica 10-19; lunedì chiuso; Civico Museo Morpurgo – Via Imbriani, 5 – martedì 9-13; Civico Museo di Storia Patria – Via Imbriani, 5 – martedì 9-13; Civico Museo del Risorgimento – Via XXIV maggio, 4 – visitabile il martedì su prenotazione, telefonando allo 040 675 4699; Civico Museo d’Arte Orientale – Via San Sebastiano, 1 – martedì, mercoledì e giovedì 10-13; venerdì e sabato 16-19; domenica 10-19; lunedì chiuso; Civico Museo Teatrale «Carlo Schmidl» – Via Rossini, 4 – 10-18, lunedì chiuso; Civico Museo del Castello di San Giusto / Armeria e Lapidario Tergestino al Bastione Lalio – Piazza della Cattedrale 3 – 10-19, lunedì chiuso; Civico Museo di Guerra per la Pace «Diego de Henriquez» - Via Cumano, 22-24 – lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 10-17; sabato e domenica 10-19; martedì chiuso. Civico Museo della Risiera di San Sabba - Monumento Nazionale – Via Giovanni Palatucci, 5 – 9-19; Civico Museo della Civiltà Istriana Fiumana e Dalmata – Via Torino, 8 – martedì, mercoledì e giovedì 10-13; venerdì e sabato 16-19; domenica 10-19; lunedì chiuso; Civico Aquario Marino – Molo Pescheria, 2 / Riva Nazario Sauro, 1 – 9-19, mercoledì chiuso; Civico Museo di Storia Naturale - Via dei Tominz, 4 – lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 10-17; sabato e domenica 10-19; martedì chiuso; Civico Museo del Mare - Via Campo Marzio, 5 – 9-13, mercoledì chiuso; Civico Orto Botanico - Via Marchesetti, 2 – lunedì e mercoledì 9-17; martedì, giovedì e venerdì 9-13; sabato e domenica 9-14