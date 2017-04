Open day al Burlo: visite guidate al percorso nascita

TRIESTE - Porte aperte al Burlo per la Settimana dedicata alla Salute della Donna: il 19 e 20 aprile i futuri genitori potranno visitare le strutture coinvolte nel percorso nascita, accompagnati dalle ostetriche in un tour guidato agli ambulatori, al day hospital del Reparto di Ostetricia, al Reparto di Ecografia per la Diagnosi Prenatale e alla sala parto. Sono previsti quattro gruppi da dieci persone al giorno, ognuno della durata di un'ora, a partire dalle 14 e fino alle 17. L'iniziativa del Burlo si inserisce nel calendario dell'Open Week promossa dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna ONDA, che dal 18 al 24 aprile vedrà coinvolte moltissime strutture ospedaliere in Italia con iniziative volte a promuovere la salute delle donne. Per un ottimale organizzazione, è richiesta la prenotazione inviando una mail all’indirizzo urp@burlo.trieste.it