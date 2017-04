Ricercato per traffico e spaccio di droga: arrestato 40enne triestino

TRIESTE - I Carabinieri del Nucleo Investigativo Provinciale, a seguito di una mirata attività info-investigativa, hanno arrestato un 40enne triestino raggiunto da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso lo scorso 5 aprile dalla Procura della Repubblica di Trieste. Attorno alle 9.30 hanno rintracciato e fermato M.S., classe ’74, con numerosi precedenti penali per reati in materia di stupefacenti. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato nel carcere di Trieste.

I precedenti

L’arrestato era stato condannato per il reato di traffico e spaccio di droga, commesso nel 2015 a Trieste in concorso con altre persone. Dovrà espiare la pena detentiva di 3 anni, 8 mesi e 20 giorni, pagare una pena pecuniaria di 18.000 euro e scontare la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni.