Cerchi una Pasqua alternativa? L'appuntamento è allo Speleovivarium!

TRIESTE - Domenica 16 aprile, lo Speleovivarium Erwin Pichl (via Guido Reni 2/c) sarà aperto dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. La giornata sarà dedicata alle specializzazioni di cui sono dotati gli animali che vivono nel buio delle caverne; sperimentazioni e animazioni adatte ad ogni età anche con l'ausilio di moderne tecnologie. Ci saranno due percorsi con inizio rispettivamente alle 11.30 e alle 16. Si potrà inoltre vedere da vicino la ricca collezione di insetti stecco mirabilmente allevati dagli alunni della scuola Ada Loreti di Muggia. Organizzazione a cura della Società Adriatica di Speleologia in collaborazione con il Museo Civico di Storia Naturale di Trieste.

Le caratteristiche

Gli animali che vivono in ambienti estremi hanno elaborato svariati sistemi per relazionarsi con l'ambiente: recettori che percepiscono vibrazioni, o variazioni del campo magnetico, ecolocazione, sono alcune delle strategie straordinarie per consentire la vita degli esseri anche nel buio degli abissi e delle caverne. L'evento intitolato «Superpoteri dei Draghi delle Tenebre» racconta la storia fantastica di un proteo che non aveva perso la vista e che attraverso altre speciali funzioni era dotato di veri superpoteri. Tramite giochi e strumentazioni tecnologiche sarà mostrato al pubblico lo straordinario modo di interagire da parte di alcuni esseri che abitano il mondo delle grotte. La durata del percorso informativo è di circa un'ora. Si consiglia la prenotazione telefonando al numero 3491357631 o via email a speleovivarium@email.it