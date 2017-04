Ballo tra lirismo e sensualità, il "Cantico dei cantici" in scena al Rossetti

TRIESTE - «Cantico dei cantici" è il balletto coreografato da Virgilio Sieni, atteso ospite di TSDanza 3.0, il festival organizzato dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Lo spettacolo andrà in scena in data unica mercoledì 19 aprile alle 20.30, portando davanti alla platea del Politeama Rossetti un esempio di danza contemporanea d’alto livello, riconosciuta e premiata in Italia e all’estero.

Lo spettacolo

Il più sublime e antico dei testi, il Cantico dei Cantici, è la materia che ispira il nuovo spettacolo di Virgilio Sieni, fin dai primi anni Ottanta un protagonista della scena contemporanea ed oggi coreografo e danzatore riconosciuto a livello internazionale (nel 2013 è direttore della Biennale di Venezia - Settore Danza, più volte rappresenta l’Italia in prestigiose cornici internazionali, è presente con i suoi lavori nei maggiori enti lirici ed istituzioni italiane). Sia nella sua formazione, che nel suo linguaggio creativo ha mantenuto un respiro aperto alle esperienze più ampie: la danza classica e contemporanea si intrecciano ad arti visive, architettura e arti marziali nei suoi studi come pure nella costruzione delle sue coreografie.

Si danza

In occasione dello spettacolo «Cantico dei Cantici», martedì 18 aprile è stata organizzata una masterclass rivolta ad allievi di danza contemporanea (livello medio/ avanzato) di scuole della regione. la classe sarà tenuta da Giulia Mureddu, danzatrice e coreografa della compagnia di Virgilio Sieni dalle 18 alle 20 presso la A.S.D. ArteffettoDanza diretta da Corrado Canulli, nella sede di via del Coroneo 15. Per tutte le informazioni su abbonamenti, biglietti e adesioni a TSDanza 3.0, ci si pu rivolgere alla Biglietteria del Politeama Rossetti o nei consueti punti vendita dello Stabile regionale, o sul sito del Teatro, www.ilrossetti.it.