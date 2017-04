Operazione antidroga dei Carabinieri, arrestate 5 persone

TRIESTE - I Carabinieri del Nucleo Operativo di via Hermet, al termine di una meticolosa attività d’indagine, hanno disarticolato un sodalizio dedito allo spaccio di svariate tipologie di stupefacente, marijuana, hashish e cocaina. La vicenda era iniziata il 21 febbraio scorso, con l’arresto in flagranza per detenzione e spaccio di stupefacenti di una ragazza triestina 24enne, P.A., e la denuncia in stato di libertà di un’altra persona per concorso nel reato. Le immediate verifiche hanno quindi portato i Carabinieri a trarre in arresto in flagranza di spaccio, il 6 marzo, un altro triestino, A.M., 26enne. A questo punto i militari, dopo aver raccolto elementi di reità anche a carico di altri soggetti hanno eseguito 3 ordinanze di custodia cautelare emesse dal G.I.P. del Tribunale di Trieste, a carico di N.M., 42enne originario del Senegal; M.K., 21enne originario del Ghana; D.M., 24enne originario di Trieste, poiché ritenuti responsabili di aver «illecitamente detenuto e posto in vendita sostanze stupefacenti e psicotrope», tra cui marijuana, hashish e cocaina. Gli arrestati sono stati condotti agli arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica.