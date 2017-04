Torrenti: «Horti Tergestini simboleggia la creatività sociale del Parco di San Giovanni»

TRIESTE - Una manifestazione di colori e di grande partecipazione popolare che simboleggia la creatività sociale del Parco di San Giovanni. Parco le cui aree, fino a ieri amministrate dalla Provincia, sono passate alla Regione e che in prospettiva potranno essere gestite dall'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia (Erpac). Questo il concetto espresso a Trieste dall'assessore regionale alla Cultura, Gianni Torrenti, il quale è intervenuto

all'apertura della 12. edizione di Horti Tergestini, mostra mercato di piante e arredi per il giardino con ben 112 espositori che terrà aperti i battenti fino a lunedì 17 aprile nel Parco di

San Giovanni.

Le parole dell'assessore Torrenti

«Il Parco è diventato nel corso degli anni un modello di integrazione e di inclusione - ha sottolineato Torrenti - dove è possibile sperimentare approcci innovativi per risolvere i

problemi della contemporaneità. In particolare quelli generati dal disagio e dal pessimismo diffusi in ampie fasce della nostra società e ai quali bisogna dare una risposta». «Questo è un luogo dove sviluppare le nostre ambizioni più sane - ha detto ancora Torrenti - in considerazione anche dei cambiamenti che stanno coinvolgendo il mondo del lavoro. Abbiamo davanti a noi una nuova complessità sociale, per fronteggiare la quale è necessario elaborare progetti, specialmente prendendo come esempio esperienze di posti come questo che, in passato, hanno saputo offrire soluzioni importanti a tante persone». L'assessore poi ha disegnato il futuro del Parco nell'ottica del nuovo ruolo della Regione, che entra da protagonista negli assetti amministrativi e gestionali dell'area subentrando alla Provincia. «In questa nuova architettura del Parco - ha spiegato Torrenti - l'obiettivo è quello di rendere gli spazi più comprensibili e usufruibili a tutti. A tal fine l'Amministrazione regionale è pronta a collaborare con L'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e il Comune». Tornando alla manifestazione, dopo averla definita un "momento di bellezza", Torrenti ha affermato che proprio a seguito di questo impegno della Regione nella gestione del Parco, anche per Horti Tergestini si potrà disporre in futuro di nuovi mezzi per supportare lo sforzo degli organizzatori nella realizzazione di un evento di così grande successo.