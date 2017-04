TRIESTE - Pasqua e Pasquetta a Trieste! Ecco qui gli eventi che abbiamo selezionato.

Riapre il Faro della Vittoria nel weekend Pasquale

Sabato 15 aprile, alle ore 10, riaprirà al pubblico, a ingresso libero, il Faro della Vittoria di Trieste, la cui gestione, a seguito dell'attuazione della legge sull'abolizione della Provincia, è passata all'amministrazione regionale. Qui tutti gli orari per le giornate di Pasqua e Pasquetta.

‘Pasqua in città’, a Trieste

Fino a lunedì 17 aprile, in piazza Sant'Antonio Nuovo a Trieste, si rinnova l'atteso appuntamento con ‘Pasqua in città’, manifestazione dedicata ai prodotti tipici, alle proposte artigianali e, naturalmente, ai dolci, con degustazioni e laboratori creativi pensati soprattutto per i bambini. Qui tutte le informazioni.

Pasqua con Speleovivarium

Domenica 16 aprile, lo Speleovivarium Erwin Pichl (via Guido Reni 2/c) sarà aperto dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. La giornata sarà dedicata alle specializzazioni di cui sono dotati gli animali che vivono nel buio delle caverne; sperimentazioni e animazioni adatte ad ogni età anche con l'ausilio di moderne tecnologie. Ci saranno due percorsi con inizio rispettivamente alle 11.30 e alle 16. Si potrà inoltre vedere da vicino la ricca collezione di insetti stecco mirabilmente allevati dagli alunni della scuola Ada Loreti di Muggia. Organizzazione a cura della Società Adriatica di Speleologia in collaborazione con il Museo Civico di Storia Naturale di Trieste.

Musei Civici aperti a Trieste

Nella giornata di Pasqua tutti i Musei Civici saranno aperti con orario domenicale. In deroga ai turni di chiusura, tutti gli istituti saranno aperti, con orario domenicale, anche lunedì 17 aprile (Pasquetta), lunedì 24 e martedì 25 aprile, lunedì 1 maggio. Nelle giornate di Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e 1° maggio il Museo del Mare sarà aperto con orario 9-17; l’Orto Botanico sarà aperto con orario 9-19. Qui trovate gli orari di tutti i musei.

‘Horti Tergestini’ a Parco San Giovanni

Torna del Parco di San Giovanni a Trieste ‘Horti Tergestini’, manifestazione sempre attesa dagli amanti del giardinaggio e della vita all'aperto. L'evento, giunto alla sua dodicesima edizione, si svolge sabato 15, domenica 16 e lunedì 17 aprile dalle 9 al tramonto nella suggestiva cornice del Roseto, in via Bottacin. Per avere tutti i dettagli, qui.

Visita al dinosauro Laura a Sistiana

Il dinosauro Laura è a disposizione dei curiosi da fino a lunedì 17 aprile dalle 10 alle 18. Il Prosaurolophus lungo più di 11 metri si trova a Sistiana. Le guide di Gemina illustreranno ai visitatori i passaggi, dal ritrovamento alla preparazione, le caratteristiche scientifiche, e quant’altro, per saperne di più, qui.

Al Castello di Miramare a Pasqua

Anche il bellissimo Castello di Miramare sarà aperto per Pasqua e Pasquetta, qui gli orari.

Pasquetta all’Immaginario scientifico di Trieste

In cerca di un’attività per il lunedì di Pasquetta che metta d’accordo grandi e piccini? Lunedì 17 aprile il museo dell'Immaginario Scientifico di Trieste, a Grignano, sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 18 (mentre resterà chiuso domenica 16 aprile), per dare a tutti la possibilità di sorprendersi, esplorare e sperimentare, attraverso le postazioni interattive e le speciali attività! Tutti i dettagli, qui.

Se invece volete spostarvi dalla città, ecco qui altre idee.