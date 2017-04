Triatleta da record a 65 anni: le sue imprese raccolte nel libro "Ironman coi capelli bianchi"

TRIESTE - Mercoledì 19 aprile, alle 17, nella sala H2Openspace del Polo Natatorio Bruno Bianchi, di Passeggio Sant'Andrea a Trieste, si terrà la presentazione del libro "Ironman coi capelli bianchi", scritto da Brunello Pagavino. Alla presentazione del libro, oltre all'autore, interverranno anche l'assessore comunale allo Sport Giorgio Rossi e il direttore del centro federale "Bruno Bianchi" Franco Del Campo. «Ironman coi capelli bianchi» (editrice Corvino, di Fagagna) è un libro di sport ma non solo. Brunello Pagavino, giunto all'età di 65 anni, ha voluto mettersi in gioco in una gara che rappresenta un obiettivo prestigioso per qualsiasi triatleta. 3,8 km di nuoto, 180 km di bici, 42 km di corsa, il tutto entro 16 ore. Chi ce la fa è chiamato Ironman, gli mettono una medaglia al collo e in lui c'è l'orgoglio per aver superato una prova estrema, possibile solo a chi ha tanta salute, tanto allenamento, tanta motivazione. In Friuli-Venezia Giulia Brunello Pagavino è il primo a riuscirci della sua categoria over 65 (in Italia è il secondo) e sono piccole grandi soddisfazioni per un'impresa fuori dal comune che lo hanno spinto a scriverne il resoconto.

La storia

L'autore, tramite le sue cronache, traccia i contorni di uno stile di vita sobrio, intenso, di una persona che vuole vivere piuttosto che veder vivere, che rigetta l'idea che a una certa età si debba per forza mollare e adeguarsi a un tran-tran monotono e sedentario. La scelta vegetariana-vegana; la triade salute-allenamento-motivazione; una sana dose di auto-ironia, il pensare positivo nonostante la filosofia del bicchiere mezzo vuoto imperversi un po' dappertutto. «Ironman coi capelli bianchi» è una lettura adatta a tutti e si presta a una vasta gamma di interpretazioni.