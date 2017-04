Link 2017, Roberto Giacobbo presenta "L'uomo che ci salvò dall'apocalisse"

TRIESTE – Non lo sappiamo, ma un eroe disubbidiente ci ha salvato dal conflitto nucleare: si chiama Stanislav Evgrafovich Petrov l’uomo che ha preservato il mondo dall’annientamento. La sua storia, nei giorni che riportano inquietanti venti di guerra sul pianeta, è diventata un libro: lo firma per Rai ERI il giornalista Roberto Giacobbo, ideatore e conduttore di Voyager su Rai2: «L’uomo che ci salvò dall’apocalisse», in libreria da martedì 18 aprile, sarà presentato in anteprima venerdì 21 aprile alle 19 a Link festival, la kermesse del premio Giornalistico Marco Luchetta, nella Fincantieri Newsroom di Piazza della Borsa. Ingresso libero, info www.luchettaincontra.it

La storia

Chi è Stanislav Evgrafovich Petrov? Oggi è una persona anziana che vive in indigenza nella degradata periferia di Mosca. Ma anche l’uomo che ha salvato il mondo, il militare russo che, all’alba del 23 settembre 1983, di fronte al segnale inequivocabile di un attacco di missili nucleari americani, decise di non fare la telefonata che avrebbe allertato i vertici, e che avrebbe dato inizio alla risposta sovietica scatenando la terza guerra mondiale. Un eroe, ma un eroe disubbidiente: degradato e allontanato dall’esercito, avrebbe pagato caro quel gesto mancato. Lo sta pagando tuttora, nel silenzio generale. Ma perché i macchinari infallibili dell’armata rossa, quel giorno, impazzirono? E cosa sarebbe accaduto se lui non si fosse trovato sul posto? In una vera inchiesta sul campo dai risvolti di sconcertante attualità, , intrighi politici e militari in un crescendo di tensione degno del miglior thriller. Roberto Giacobbo è vicedirettore di Rai 2 con la responsabilità dei programmi divulgativi e dal 2003 conduce «Voyager», trasmissione di grande successo in onda tutta la stagione in prima serata su Rai 2. Fra i suoi libri ricordiamo: 2012: la fine del mondo? (2009), Templari. Dov’è il tesoro? (2010), Aldilà. La vita continua? (2011), Da dove veniamo? (2012), Chi era davvero Gesù? (2013), Città segrete (2015), Le carezze cambiano il DNA (2016).