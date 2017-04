Siete appassionati di food photography? Eataly propone il corso che fa per voi!

TRIESTE - Sabato 22 aprile dalle 11 alle 13.30 da Eataly, si terrà un corso di Food Photography. "Sei un appassionato di cibo e fotografia e non vedi l'ora di pubblicare nuove foto sulla tua pagina Facebook o Instagram? Abbiamo la soluzione alla tua passione - si legge nel sito ufficialedi Eataly - per te, un corso di Food Photography che ti consentirà di imparare tutti i trucchi dei fotografi professionisti, per scattare immagini accattivanti ai tuoi piatti preferiti sfruttando a pieno il tuo smartphone». Per maggiori informazioni su costi e modalità di partecipazione, basta inviare una mail a didatticatrieste@eataly.it. L'evento rientra nella manifestazione "Le Vie delle Foto" (www.leviedellefoto.it), che fino al 30 aprile vede un centinaio di fotografi esporre in altrettanti locali del centro cittadino.