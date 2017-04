Ricercato per un ordine di carcerazione: arrestato 30enne romeno

TRIESTE - La Polizia di Stato di Trieste ha arrestato un cittadino romeno del 1987, A.C.C., queste le sue iniziali, sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Foggia. La volante di Duino Aurisina, durante il servizio di controllo del territorio, lo ha rintracciato in località Basovizza, nei pressi dell’Area di Ricerca, in compagnia di altri connazionali. L’uomo è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso ed infine tradotto presso la Casa Circondariale del Coroneo dove dovrà scontare una pena di 3 anni e 8 mesi.