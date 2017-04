Dipiazza dà il benvenuto alla nuova presidente del Tar del Fvg

TRIESTE - Aspetti giuridici, legali e amministrativi sono stati al cento del cordiale incontro di presentazione, svoltosi oggi nel salotto azzurro del Comune di Trieste, tra il sindaco Roberto Dipiazza e la nuova presidente del Tar del Friuli Venezia Giulia Oria Settesoldi. Nel dare il benvenuto della Città e nell'augurare alla presidente Settesoldi buon lavoro in questo suo nuovo importante incarico, il sindaco Roberto Dipiazza ha confermato la massima disponibilità a collaborare a servizio dell'intera comunità locale e del suo territorio. La presidente Oria Settesoldi proviene dal Tar del Veneto e, come noto, prende il posto di Umberto Zuballi andato di recente in pensione.