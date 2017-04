Tutto pronto per "Piazza Europa", la mostra-mercato di prodotti enogastronomici

TRIESTE - «Piazza Europa», la mostra- mercato di prodotti enogastronomici e artigianali torna alla grande a Trieste, dopo un'assenza di 6 anni – da sabato 22 a martedì 25 aprile – con ben 160 operatori provenienti da numerosissimi paesi europei, oltre che da svariate regioni italiane. La manifestazione tanto attesa dai triestini, nata nella nostra città 15 anni fa, e promossa dalla Confcommercio-FIVA (Federazione Italiana Venditori Ambulanti) in co-organizzazione con il Comune di Trieste, vedrà l'occupazione 'pacifica' di un ampio arco di vie e piazze nel pieno centro cittadino, tra via delle Torri, via Paganini, piazza Sant'Antonio Nuovo, piazza Ponterosso, via Genova e anche via Mazzini (dalle Rive a via Imbriani) e piazza della Repubblica, pedonalizzate per l'occasione. Anche allo scopo di «recuperare» gli spazi quest'anno non disponibili lungo le vie Rossini e Bellini per consentire i lavori di riqualificazione e ripavimentazione delle sponde del Canale Grande.

Tutte le proposte

Tantissime e di tutti i tipi le proposte delle eleganti casette di Piazza Europa che, con i loro sapori e colori internazionali, trasporteranno il cuore di Trieste nel centro dell'Europa: dall'artigianato ai prodotti tipici. E poi ancora dolci da tutto il continente, bevande e gastronomia per uno street food che a Piazza Europa diventa Gourmet. Molto ampio anche l'orario di apertura per favorire al massimo i visitatori, dalle 9 del mattino all'una di notte. L'inaugurazione è prevista sabato 22 aprile, alle 10, in via Mazzini-angolo Rive. La previsione nei quattro giorni di apertura della manifestazione – annunciata dall'Assessore comunale al Commercio ed eventi correlati Lorenzo Giorgi - è di raggiungere almeno le 200mila presenze. «L'intento – afferma Giorgi - è quello di offrire il più ampio respiro possibile a una manifestazione di particolare pregio e che nelle edizioni precedenti ha mostrato di venir sempre molto apprezzata dai Triestini e di attirare numerosissimi visitatori da varie regioni e pure da Slovenia, Croazia e Austria. Con l'obiettivo non meno importante di attrarre anche potenziali clienti per il commercio 'stanziale' cittadino e al contempo per il settore alberghiero».

Il ritorno in città

«Nella storia dei nostri Mercati Europei - aggiunge il Presidente Fiva, Giacomo Errico - Trieste è un luogo di alto valore simbolico: è qui che, nel 2001, ebbe luogo la prima manifestazione di questo tipo. È qui che tutto è nato, più di 15 anni fa, e dopo un'assenza di 6 anni, è un grande piacere tornare in questa città accogliendo l'invito della amministrazione comunale, in particolare da parte del Sindaco Roberto Dipiazza e dell'assessore Giorgi. Il Mercato Europeo è rinnovato nell'esposizione, ma ha mantenuto la sua anima: siamo sicuri che troveremo ancora l'apprezzamento e il favore dei Triestini, per questa edizione di ritorno e tante altre ancora». Informazioni: www.facebook.com/MercatoEuropeoTrieste;http://www.fiva.it/european_markets.html