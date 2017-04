Zeno D'Agostino eletto presidente di Assoporti

TRIESTE - Il Presidente dell'Autorità di sistema portuale dell'Adriatico Orientale, Zeno D'Agostino, è stato eletto questo pomeriggio presidente di Assoporti. Come riporta l'Ansa, D'Agostino resterà in carica due anni. «Sarà importante ridefinire il ruolo di Assoporti alla luce della riforma dei porti, ma fondamentale e centrale sarà anche la rappresentanza dei porti italiani a Bruxelles oltre che l'Associazione europea dei porti, che non è stata seguita in maniera adeguata». Sono le prime attività che si propone di avviare Zeno D'Agostino, neo presidente di Assoporti, intervistato dall'ANSA subito dopo essere stato eletto, peraltro primo presidente dell'Autorità di Trieste in questo ruolo. Per la presidente FVG Serracchiani, «visione, determinazione e dialogo sono i punti di forza di D'Agostino, e saranno messi a disposizione dell'associazione dei porti italiani. Sono capacità già sperimentate con successo a Trieste e in Friuli Venezia Giulia».