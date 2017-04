Link 2017, l'appello dei giornalisti italiani per Gabriele Del Grande

TRIESTE – Link festival si apre domani a Trieste nel segno di una pagina di stretta attualità, con l’appello dei giornalisti italiani per l’immediata scarcerazione del filmmaker Gabriele Del Grande, arrestato e tuttora detenuto nelle carceri turche. Sarà il presidente nazionale FNSI Beppe Giulietti a leggere il testo dell’appello nelle fasi inaugurali di Link, Premio Luchetta Incontra, al via con l’anteprima delle 15 nella Fincantieri Newsroom di piazza della Borsa a Trieste. Alla drammatica ultim’ora di Gabriele Del Grande saranno dedicati diversi momenti di Link 2017: ne sarà protagonista l’inviata Rai Lucia Goracci, attesa per partecipare domani sera all’incontro delle 20 con la collega Barbara Gruden sulle trincee del Medio Oriente, e invece trattenuta a Istanbul per seguire la vicenda e i suoi sviluppi. Proprio domani sera Lucia Goracci si collegherà con Link dalle 20.30 e aggiornerà il pubblico in presa diretta, così come farà nella giornata di sabato 22 aprile, in ulteriori momenti in fase di definizione. Sabato mattina a Link 2017 prenderà parte anche il DG Rai Antonio Campo Dall’Orto, protagonista di un dibattito sul tema «Rai, dove vai?».