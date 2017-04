Il sindaco Dipiazza: «Grande stima per la famiglia triestina Hofmann»

TRIESTE - Il sindaco Roberto Dipiazza ha ricevuto in Municipio Amerigo Alessandro Hofmann, ispettore forestale in pensione, nipote del triestino Amerigo Hofmann, stimato docente di selvicoltura e idraulica che nel 1900 fu chiamato a insegnare all’Università di Tokio e figlio del professor Alberto Hofmann, ispettore generale del Corpo forestale in servizio, tra altre località, a Gorizia e Tarvisio, nonché autore dello studio di riqualificazione dei boschi carsici delle province di Trieste e Gorizia. Amerigo Alessandro Hofmann, è giunto a Trieste da Firenze dove risiede, per tenere una conferenza pubblica, organizzata dal Centro didattico naturalistico di Basovizza in collaborazione con la Società Alpina delle Giulie di Trieste e all'Ufficio Territoriale Carabinieri per le Biodiversità di Tarvisio (ex Corpo Forestale dello Stato) che verterà sul rapporto tra la famiglia triestina Hofmann e la città. E per ricordare le ricche esperienze umane e forestali di famiglia in Italia e all'estero, con episodi tratti dalla pubblicazione scritta nel 2015 dal titolo «I forestali oggi non capiscono». Nel corso del colloquio, il sindaco ha rivolto parole di vivo apprezzamento e di stima nei confronti di un'antica famiglia triestina che si è distinta in Italia, ma anche in Dalmazia, Carinzia, Montenegro, Giappone, Canada, Stati Uniti, Svizzera, Marocco, Libia, Cecoslovacchia, Grecia, solo per citare alcuni Paesi (come testimoniano le biografie del nonno Amerigo e del padre Alberto), sottolineando l'importanza del ruolo esercitato dal 'forestale' nell'ambito della tutela e della conservazione del prezioso patrimonio ambientale e dell'ecosistema.