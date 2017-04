Si schianta sul guardrail con lo scooter: muore un 59enne triestino

TRIESTE - Ha perso il controllo del suo scooter, un Honda sh 300, mentre percorreva la Grande viabilità ed è finito contro il guardrail. Uno schianto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. Ha perso la vita così, ieri sera poco prima delle 23, un uomo di Trieste classe 1958. Troppo grave ed esteso il trauma cranico-facciale subito nello schianto, al quale si sono sommati traumi minori agli arti. Come riporta Il Piccolo quando i soccorsi sono giunti sul luogo dell’incidente, per l’uomo non c’era più nulla da fare. Dopo avere subito un arresto cardiaco, il 59enne era già privo di vita. Sembra che i soccorritori sulla scena dello schianto non abbiano trovato testimoni, così come la Polizia stradale, intervenuta per i rilievi di legge con una pattuglia. Saranno i tecnici della Polstrada stessa a fare chiarezza sulle reali cause dello schianto mortale. Ieri sembrava che nessun altro veicolo fosse coinvolto nell’incidente.