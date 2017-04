Alla scoperta di Francesco Petrarca: la mostra di Sirugo sarà visitabile fino al 29 aprile

TRIESTE - Il Museo petrarchesco piccolomineo accoglie i visitatori, con ingresso libero, anche la settimana dal 22 al 29 aprile, per visitare l'esposizione «Francesco Petrarca: biografia, opere, fortuna» a cura di Alessandra Sirugo, presso la sede di via Madonna del Mare, 13. Le visite guidate saranno effettuate sabato 22 alle 11, lunedì 24 alle 11, giovedì 27 alle 17 e sabato 29 alle 11 (4 euro interi, 2 euro ridotti). La mostra, con apparato esplicativo in italiano e in tedesco, espone alcuni dei beni più significativi del patrimonio del museo, dal manoscritto dei Trionfi trascritto e miniato da Felice Feliciano (1460 ca.) al codice delle Vite degli uomini illustri illustrato da Cristoforo Cortese (1433). E' esposto anche l'album dei disegni preparatori di Francesco Fontebasso, Giovanni Battista Moretti, Gaetano Zompini e Giovanni Magnini e delle incisioni delle Rime del Petrarca, commentate da Ludovico Castelvetro che uscirono dai torchi di Antonio Zatta nel 1756. Orari: lunedi-sabato 9-13; giovedì anche il pomeriggio 15-19 Informazioni: Tel. 0406758184 ; e-mail: museopetrarchesco@comune.trieste.it; sito web: http://www.museopetrarchesco.it e sulla pagina Facebook