"Piazza Europa", Giorgi: «I commercianti beneficeranno di questo movimento in città»

TRIESTE - Taglio del nastro per «Piazza Europa», la mostra- mercato di prodotti enogastronomici e artigianali che dopo 6 anni di assenza torna alla grande a Trieste ad animare le vie del centro cittadino – da sabato 22 a martedì 25 aprile, dalle 9 fino a tarda sera – con ben 150 operatori provenienti da numerosissimi paesi europei, oltre che da svariate regioni italiane. All'inaugurazione, in piazza S.Antonio, erano presenti l'assessore comunale al Commercio ed eventi correlati Lorenzo Giorgi, l'assessore a Città e Territorio, Urbanistica, Luisa Polli, il direttore di Area Lorenzo Bandelli con il neo-direttore di Servizio Francesca D'Ambrosi, il funzionario Tomic Kristina, il presidente di Confcommercio-FIVA (Federazione Italiana Venditori Ambulanti) Giacomo Errico, Vincenzo Rovinelli della Flash srl. La manifestazione tanto attesa dai triestini, nata nella nostra città 15 anni fa, e promossa dalla Confcommercio-FIVA in co-organizzazione con il Comune di Trieste, vedrà l'occupazione 'pacifica' di un ampio arco di vie e piazze nel pieno centro cittadino, tra via delle Torri, via Paganini, piazza Sant'Antonio Nuovo, piazza Ponterosso, via Genova e anche via Mazzini (dalle Rive a via Imbriani) e piazza della Repubblica, pedonalizzate per l'occasione. Anche allo scopo di «recuperare» gli spazi quest'anno non disponibili lungo le vie Rossini e Bellini per consentire i lavori di riqualificazione e ripavimentazione delle sponde del Canale Grande.

Iniziative e proposte

Tantissime e di tutti i tipi le proposte delle eleganti casette di Piazza Europa che, con i loro sapori e colori internazionali, trasporteranno il cuore di Trieste nel centro dell'Europa: dall'artigianato ai prodotti tipici. E poi ancora dolci da tutto il continente, bevande e gastronomia per uno street food che a Piazza Europa diventa Gourmet. Molto ampio anche l'orario di apertura per favorire al massimo i visitatori, dalle 9 del mattino all'una di notte. La previsione nei quattro giorni di apertura della manifestazione è di raggiungere almeno le 200mila presenze. «L'intento – afferma Giorgi - è quello di offrire il più ampio respiro possibile a una manifestazione di particolare pregio e che nelle edizioni precedenti ha mostrato di venir sempre molto apprezzata dai triestini e di attirare numerosissimi visitatori da varie regioni e pure da Slovenia, Croazia e Austria. Con l'obiettivo non meno importante di attrarre anche potenziali clienti per il commercio 'stanziale' cittadino e al contempo per il settore alberghiero».

Il lavoro svolto

«E' stato un lungo lavoro – ha aggiunto Giorgi – iniziato l'estate scorsa di cui ringrazio sinceramente tutti coloro che hanno collaborato per la 'messa in moto' di una 'macchina organizzativa' davvero grande. Sono state garantite sia le misure di sicurezza con l'installazione dei jersey sia la viabilità, senza creare file e problematiche di traffico. Nè sono state chiuse strade a traffico privato. Tutti gli automezzi della mostra-mercato infatti sono stati fatti fermare in Porto Vecchio. Anche per quanto riguarda i commercianti triestini, non è stato necessario che spostino alcun dehor e credo che anche loro beneficeranno di questa pacifica movimentazione di visitatori nel centro cittadino. Da rilevare che dopo 5 anni, per la prima volta quest'anno abbiamo registrato 8 aperture in più di pubblici esercizi rispetto alle chiusure. Ringrazio anche i cittadini, a cui raccomando di utilizzare i mezzi pubblici, che d'accordo con Trieste Trasporti sono stati agevolati con percorsi alternativi. Contiamo di fare 'grandi numeri' di visitatori e di attirare molti turisti».