"Afghanistan, missione incompiuta": l'appuntamento è con Toni Capuozzo e Nico Piro

TRIESTE – «I vaccini sono una conquista ufficiale del nostro tempo. La Rai potenzierà i contenuti scientifici e il giornalismo investigativo resterà fra i pilastri del servizio pubblico»: lo ha detto questa mattina il DG Rai Antonio Campo Dall’Orto, protagonista di Link festival 2017. «In futuro – ha aggiunto - solo poche testate potranno permettersi di investire nel giornalismo di approfondimento, che resterà al centro della mission Rai. L’alfabetizzazione digitale sarà uno dei nostri obiettivi: lo porteremo avanti con attenzione ai meccanismi di massima inclusione». Pubblico delle grandi occasioni oggi a Link sin dalle prime ore del mattino: sold out per l’incontro di Campo Dall’Orto, che ha dialogato con il presidente FNSI Giuseppe Giulietti e il presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia Cristiano Degano. Dalla Turchia si è collegata l’inviata «speciale» di Link 2017, Lucia Goracci, attesa a Trieste in queste ore e trattenuta a Istanbul per seguire l’evoluzione del ‘caso’ Gabriele Del Grande. Con emozione ha mostrato al pubblico la targa collocata all’ingresso della sede Rai di Istanbul, dedicata a Marco Luchetta, Sacha Ota e Dario D’Angelo, vittima di una granata a Mostar nel 1994.

Gli appuntamenti

Domani, domenica 23 aprile, a Trieste giunge a conclusione Link festival nella Fincantieri Newsroom, ancora una volta nel segno dell’attualità: alle 11 i giornalisti Toni Capuozzo e Nico Piro dialogheranno di «Afghanistan, missione incompiuta». Molto su cui riflettere, a maggior ragione dopo il bombardamento degli USA con Moab. Domani Link entrerà nell’attualità del dibattito intorno al cibo: ci nutre o ci consuma, conosciamo ciò che mangiamo o siamo noi stessi vittima del tritacarne? Ne converseranno alle 16 l’agroeconomista Andrea Segrè, fresco autore di «Mangia come sai» (EMI) e la giornalista Giulia Innocenzi, autrice di «Tritacarne» (Rizzoli), coordinatid alla giornalista Tg1 Carlotta Mannu. Ci sarà anche il vicedirettore del Sole 24 Ore Alberto Orioli conversa con il giornalista Tg2 Dario Laruffa intorno agli oracoli dell’Euromoneta. Il mare come risorsa sarà al centro del dialogo «E la nave va», fra Antonio Autorino, Media Relations Fincantieri, e Celestina Dominelli del Sole 24 Ore. Il corrispondente del Telegraph Maarten Van Aalderen racconta i «Talenti d’Italia» in dialogo con Francesco De Filippo, Padre Enzo Fortunato (Sala Stampa di Assisi) conversa con Franco Del Campo di San Francesco e di Papa Francesco. Cosa sono le breaking news e cosa succede in redazione quando arrivano? L’anchor Rai News 24 Lorenzo Di Las Plassas conduce in esclusiva per Link il press lab dalle 10, dopo la rassegna stampa condotta da Andrea Iacomini e Marco De Amicis, con brioche e caffe’ offerti al pubblico. Link 2017 si congeda con Massimo Minella e la sua «Genova – Buenos Aires, il racconto scenico dedicato a una famiglia migrante d’eccezione, i Bergoglio. La performance utilizzerà le immagini della mostra allestita a Roma in queste settimane. A seguire ‘C’era una volta Trieste Sport’, con la presentazione del libro curato da Licio Bossi con le firme di 20 anni di sport triestino. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Il programma su www.luchettaincontra.it