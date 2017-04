L’Alma Trieste annienta Imola ed aspetta Treviglio per i play-off

TRIESTE - Nell’ultima giornata di regular season, l’Alma Trieste surclassa l’Andrea Costa Imola per 115 a 66. E’ stata una partita senza storia sin dall’inizio, con i padroni di casa che sono sempre stati in vantaggio e che sono riusciti a portare ben cinque giocatori in doppia cifra. Con questo successo l’Alma conclude la stagione in testa alla classifica a parti punti di Virtus Bologna e Treviso. Per la classifica avulsa, i giuliani si piazzano al terzo posto e se la vedranno nei play-off contro la sesta in classifica del girone ovest e quindi contro Treviglio. Match di andata a Trieste l’1 maggio alle ore 18.

Alma Trieste - Andrea Costa Imola 115-66 (27-13, 51-30, 79-50)

Alma Trieste: Javonte damar Green 26 (8/10, 2/6), Andrea Coronica 16 (6/6, 1/2), Stefano Bossi 13 (2/5, 3/7), Matteo Da ros 11 (5/6, 0/1), Jordan Parks 10 (3/5, 1/2), Andrea Pecile 8 (3/4, 0/1), Lorenzo Baldasso 7 (1/1, 1/3), Alessandro Simioni 7 (2/3, 1/1), Alessandro Cittadini 6 (1/5, 0/1), Enrico Gobbato 6 (2/2, 0/1), Roberto Prandin 5 (1/1, 1/2), Massimiliano Ferraro 0 (0/2, 0/1). All. Dalmasson.

Andrea Costa Imola: Paolo Paci 14 (6/11, 0/0), Travis Cohn 12 (6/9, 0/3), Andrea Tassinari 11 (1/4, 3/6), Roko Rogic 10 (3/11, 0/2), Alex Ranuzzi 9 (3/7, 1/2), Filiberto Dri 6 (2/3, 0/1), Michele Maggioli 2 (1/5, 0/1), Massimiliano Cai 2 (1/1, 0/2), Norman Hassan 0 (0/0, 0/2), Jacopo Preti 0 (0/3, 0/2), Thomas Wiltshire 0 (0/1, 0/0). All. Dalmonte.