A Opicina torna l'ambulanza sulle 24 ore

TRIESTE - I cittadini la chiedevano da tempo, ora finalmente la bella notizia. Il 118 apre una postazione stabile a Opicina, che sarà attiva 24 ore su 24. Dopo oltre 15 anni di assenza ritorna il servizio che prevede una terza auto nelle ore notturne e una quinta durante il giorno. La decisione rientra nella riorganizzazione del Servizio di emergenza 118 secondo il nuovo Piano regionale dell’emergenza, da cui discende anche la creazione del Dipartimento di emergenza dell’Asuits, al cui vertice è stato insediato Umberto Lucangelo. La sede prescelta da cui partiranno le ambulanze sarà in via di Prosecco 12 (ceduta dall'Associazione per la DIfesa di Opicina), e l’inaugurazione è prevista venerdì 28 aprile.

L'ambulanza

L'ambulanza, che comprende 3 operatori, coprirà l'intero territorio carsico e zone limitrofe e il mezzo di soccorso sarà comunque a disposizione della Centrale Operativa di Palmanova per eventuali interventi in centro città a Trieste. I turni saranno di 12 ore e copriranno l'arco temporale delle 24 ore. La realizzazione di questo progetto, particolarmente sentito dalla cittadinanza, è stato possibile grazie alla costanza della dottoressa Barbara Brajnik, del dottor Alberto Peratoner, responsabile del Servizio di emergenza 118, del dottor Davide Caggegi, vice Responsabile del Servizio di emergenza 118 in collaborazione con l'assessore Lorenzo Giorgi e con l'ingegner Sergio Buzzai del Comune di Trieste.