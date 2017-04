Trieste battuta dalla capolista Rn Florentia, Colautti: «C'è un po' di rammarico»

TRIESTE - La Rn Florentia vince ancora. Pronostico rispettato alla «Nannini» di Firenze, nella gara valida per la quarta giornata di ritorno della serie A2 femminile (girone Nord) le toscane superano per 18-8 la Pallanuoto Trieste e restano in vetta a punteggio pieno (tredici successi su tredici partite disputate). Le ragazze di Ilaria Colautti ci hanno provato, ma reggere l’urto della compagine più forte del campionato era impresa quasi impossibile. «C’è un po’ di rammarico – spiega l’allenatrice della Pallanuoto Trieste – abbiamo commesso troppe ingenuità difensive che una squadra così esperta non ti perdona. Meglio in attacco, abbiamo costruito tanto, ma ci è mancata un pizzico di cattiveria al tiro. In settimana avremmo certamente da lavorare, ci attende una partita molto importante».

La gara

La capolista ha qualità da vendere e la Pallanuoto Trieste fatica a contrastare le folate delle padrone di casa. Sorbi sblocca la situazione dopo 1’20’’, Bartolini raddoppia in controfuga, le orchette restano in scia con Jankovic (2-1 a 4’ dalla fine del tempo). La Florentia però piazza subito un devastante parziale di 4-0, con gol di Sorbi e tripletta di Francini: 6-1. Le ragazze di Ilaria Colautti comunque non mollano la presa e trovano due gol negli ultimi 30’’ della prima frazione, che si chiude con la Florentia avanti per 6-3. Ritmi più compassati nel secondo periodo, ma le toscane controllano sempre la situazione. Un rigore di Cordovani e la rete di Cortoni fissano il risultato sull’8-3 di metà gara. Nella terza frazione la Florentia chiude definitivamente in conti. Bartolini segna il 9-3, Russignan in superiorità tiene a galla la Pallanuoto Trieste (9-4), poi Sorbi (due volte) e Lapi scrivono 12-4. Gara praticamente in ghiaccio con una decina di minuti di anticipo sulla sirena finale. Le giovani orchette non si arrendono. Le sorelle Cergol mantengono il passivo sul -8 (14-6) al termine della terza frazione, negli ultimi 8’ Beatrice firma la doppietta personale e anche la 2003 Klatowski si toglie la soddisfazione del gol. La Florentia si impone per 18-8, le orchette adesso hanno il compito di preparare al meglio l’importante sfida casalinga di domenica prossima con il Locatelli.

Il tabellino

RN FLORENTIA – PALLANUOTO TRIESTE 18-8 (6-3; 2-0; 6-3; 4-2)

RN FLORENTIA: Banchelli, Rorandelli, Andreini, Cordovani 3, Landi 2, Cortoni 1, Sorbi 5, Francini 3, Curandai, Giannetti 1, Lapi 1, Bartolini 2, Franconi. All. Sellaroli

PALLANUOTO TRIESTE: S. Ingannamorte, Tommasi, Favero, Balestra, Klatowski 1, L. Cergol 2, B. Cergol 2, E. Ingannamorte, Guadagnin, Rattelli, Jankovic 2, Russignan 1, Krasti. All. I. Colautti

Arbitro: Bensaia