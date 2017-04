Alma ai playoff, i biglietti sono a prezzi agevolati!

TRIESTE - Partirà domani mattina presso il Ticket Point di Corso Italia 6/c (orario da lunedì a sabato 8.30-12.30 e 15.30-19) la prevendita per gara-1 e gara-2 del primo turno dei playoff, che vedrà Trieste impegnata tra le mura amiche dell'Alma Arena contro la Remer Treviglio, rispettivamente lunedì 1 maggio alle 18 e mercoledì 3 alle 20.30. Sia gli abbonati che i non abbonati potranno acquistare il tagliando per entrambe le partite a prezzo agevolato, così come dotarsi del biglietto per una sola delle due sfide in programma sul parquet di via Flavia, in

quest'ultimo caso però a prezzo pieno per i non abbonati, con riduzione per gli abbonati.

Tutte le informazioni

Gli abbonati alla stagione 2016/2017 potranno beneficiare del diritto di prelazione (conferma del posto durante la regular season) a partire da domattina e fino a mercoledì 26 aprile, acquistando il biglietto per entrambe le sfide o per una soltanto, in ogni caso con riduzione di prezzo rispetto alla tariffa intera. Quanti non avessero sottoscritto l'abbonamento al campionato appena terminato, potranno comunque acquistare il biglietto per una sola o entrambe le partite a partire da domani pomeriggio, fermo restando però il diritto di prelazione sul posto riservato agli abbonati fino a mercoledì 26. Da giovedì 27 aprile via alla vendita libera per una sola o entrambe le partite. Anche i non abbonati quindi, avranno modo di dotarsi del titolo d'accesso all'Alma Arena per una sola o entrambe le partite, potendo scegliere anche i posti non confermati dagli abbonati mediante il diritto di prelazione.



Tutti i settori

Di seguito, settore per settore, ecco il dettaglio dei prezzi della prevendita per questi

due imperdibili appuntamenti:



SETTORE GOLD (posto numerato, Settore 'A')

Interi: 1 partita 50 Euro, 2 partite 90 Euro

Abbonati 2016/2017: 1 partita 45 Euro, 2 partite 80 Euro

Ragazzi sino a 12 anni: 1 partita 10 Euro, 2 partite 20 Euro



SETTORE GOLD LATERALE (posto numerato, Settori 'B', 'J')

Interi: 1 partita 40 Euro, 2 partite 70 Euro

Abbonati 2016/2017: 1 partita 35 Euro, 2 partite 60 Euro

Ragazzi sino a 12 anni: 1 partita 10 Euro, 2 partite 20 Euro



SETTORE SILVER (posto numerato, Settori 'E', 'F', 'G')

Interi: 1 partita 30,00 Euro, 2 partite 50,00 Euro

Abbonati 2016/2017: 1 partita 25,00 Euro, 2 partite 40,00 Euro

Ragazzi sino a 12 anni: 1 partita 10,00 Euro, 2 partite 20,00 Euro



SETTORE BRONZO (posto non numerato, 1° e 2° anello)

Interi: 1 partita 14 Euro, 2 partite 26 Euro

Abbonati 2016/2017: 1 partita 12 Euro, 2 partite 22 Euro

Ragazzi dai 13 ai 18 anni: 1 partita 10 Euro, 2 partite 18 Euro

Ragazzi sino a 12 anni: 1 partita 2 Euro, 2 partite 4 Euro