È corsa alla Trieste SoloWomanRun 2017: già 200 le donne iscritte!

TRIESTE - Sono già oltre duecento le donne iscritte alla Trieste SoloWomenRun Pink Color Edition quando mancano pochi giorni all’esclusiva corsa colorata femminile non competitiva in programma domenica 30 aprile, con partenza ed arrivo al centro commerciale Montedoro. Sarà una grande festa aperta a tutte, tra spruzzi di colore rosa e musica dal vivo, da completare correndo o semplicemente camminando. Giunta alla quinta edizione e organizzata da 42K Srl in partnership con Apd Miramar, la prima corsa colorata solo femminile d’Italia punta sempre l’attenzione sulla responsabilità sociale, sensibilizzando la comunità contro la violenza di genere e promuovendo la salute della donna. Tra i gruppi più numerosi finora iscritti figura quello della Lilt, mentre altri, tra i quali il Calicanto onlus, stanno ancora ultimando le adesioni.

Tutte le informazioni

La Trieste SoloWomenRun 2017 conferma partenza e arrivo al centro commerciale Montedoro di Muggia. Il percorso, con il via alle 10.30, attraverserà la zona verde dei laghetti delle Noghere e le vicine strade collegate al centro commerciale, per un totale di circa 5 km resi speciali da due punti colore dove verrà spruzzata con la giusta attenzione polvere bio, naturalmente rosa, per arrivare coloratissime al traguardo, dove ad accogliere tutte ci sarà la musica live by Keep Out e Radio City e l’entusiasmo delle zumbere. Sul percorso, invece, la festa e l’accompagnamento musicale saranno garantiti dalla Filarmonica di Santa Barbara in rappresentanza del Carnevale di Muggia. Iscrizioni aperte online sul sito solowomenrun.it (12 euro) e in presa diretta al Punto Rosa (15 euro) allestito presso il negozio Wind3 di piazza Unità d’Italia 6 (15-19.30). Sabato 29 e domenica 30 aprile, invece, il Punto Rosa si trasferirà al centro commerciale Montedoro (sab 15-19, dom 9-10) dove sarà possibile anche ritirare il ricco pacco gara comprendente una sacca personalizzata, la t-shirt ufficiale nera e fuxia, prodotta in edizione limitata, e il gadget Rougj. Per tutte inoltre, ci sarà la degustazione del cioccolato Happynet e la possibilità di vincere prestigiosi premi by Lyoness, Montedoro, Ipercoop, Rougj e Wind3.