Polizia di Stato, gli allievi del 106° corso di formazione per Commissari in visita a Trieste

TRIESTE - Nell’ambito del percorso formativo, in questi giorni i frequentatori del 106° corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato presso la Scuola Superiore di Roma hanno svolto una visita di istruzione a Trieste. Dopo aver visitato alcuni luoghi emblematici della storia di questa terra e non solo (fra gli altri la Risiera di San Sabba, la Foiba di Basovizza e il Sacrario di Redipuglia a Gorizia), prima degli odierni incontri istituzionali in Prefettura e in Comune, i frequentatori del 106° corso hanno reso omaggio a tutti i caduti della Polizia di Stato deponendo una corona nel famedio della Questura. Oltre al Questore Leonardo La Vigna e ai Dirigenti e Funzionari della provincia, alla cerimonia erano presenti il Cappellano provinciale don Paolo Rakic che ha officiato un breve rito religioso, e una rappresentanza della sezione provinciale dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato con il labaro.