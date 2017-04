Illy: «Il protezionismo di Trump fa paura: valutiamo la produzione di caffè in loco»

TRIESTE - Le politiche di protezionismo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump «qualche timore lo creano, anche per i nostri vini Mastrojanni che nel mercato Usa hanno un terzo delle vendite. Stiamo cercando soluzioni alternative e per il caffè e il cioccolato stiamo valutando una produzione in loco». Lo ha detto all'Ansa Riccardo Illy, presidente di Gruppo Illy e viticoltore a Montalcino. Ma i «muri non fanno bene neanche a Trump, il protezionismo a lungo termine indebolisce». «Se Trump avvia una guerra commerciale con la Ue - osserva ancora l'ex presidente del Fvg - l'economia Usa sarebbe poi possibile bersaglio di una ritorsione. Ci si potrebbe rivalere sui colossi, come Amazon e Google, in Irlanda. Non credo che Trump voglia dar seguito a barriere che nel breve sembrano rafforzare l'economia ma a lungo termine al contrario tolgono ossigeno».