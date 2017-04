Costa Crociere ricerca personale on board

TRIESTE - Fino al prossimo 5 maggio l'Agenzia regionale per il lavoro della Regione Friuli Venezia Giulia raccoglie candidature per l'assunzione a tempo determinato di almeno 4/6 mesi, disciplinato dal Ccnl marittimi, con possibilità di rinnovo, presso la compagnia di navigazione Costa Crociere S.p.A., previa formazione gratuita con rilascio di brevetti specifici finanziata dal progetto Pipol (Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e il Lavoro).



Figure ricercate

1) Children/Teen Animator: le persone inserite si occuperanno di gestire l'a nimazione destinata agli ospiti promuovendo tutte le attività d'animazione, organizzando giochi, eventi, feste e

attività di animazione in generale.

2) Hospitality Service Specialist: le persone inserite saranno responsabili dell'a ccoglienza ed assistenza alla Reception della nave.

Il colloquio

L'11 giugno 2017 i candidati in possesso dei requisiti, che saranno stati contattati da parte del Centro per l'impiego, svolgeranno un colloquio conoscitivo con i responsabili del

personale dell'azienda, a bordo della nave Costa Luminosa nel porto di Trieste.

A partire dal mese di giugno i candidati che, in seguito al colloquio conoscitivo, risulteranno più idonei ad espletare le mansioni richieste inizieranno il percorso formativo finanziato

dal progetto Pipol. L'evento è realizzato in collaborazione con l'ufficio Ilo e Placement dell'Università di Trieste e con l'Ente di formazione Enaip FVG.