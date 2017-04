Comprensorio ex Fiera, primo sopralluogo dei nuovi proprietari

TRIESTE - Prima visita-sopraluogo ieri mattina al comprensorio della ex Fiera di Trieste dei nuovi proprietari dell'area, la MID Holding GmbH di Klagenfurt, giunti in città con il titolare della società Walter Moser e alcuni tecnici e progettisti suoi collaboratori. Si è trattato di una visita eminentemente tecnica, nella quale gli ospiti austriaci sono stati accompagnati dal Direttore dell'Area Servizi di Amministrazione del Comune Walter Cossutta e dal Direttore del Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare ing. Alberto Mian. Il dottor Moser – che è anche il principale ideatore delle «strategie» del Gruppo - ha compiuto un ampio sopraluogo all'intero comprensorio, anche con riferimento alla sua fruibilità in rapporto alle connessioni con i trasporti pubblici, al traffico e alla viabilità della zona e alle possibili soluzioni di viabilità interna, prendendo quindi conoscenza, tramite i responsabili degli Uffici comunali che ha poi marcatamente ringraziato per la disponibilità, dei principali aspetti tecnico-urbanistici, normativi e regolamentari interessanti l'area.

L'assessore Giorgi

«E' stato quindi confermato – come ha poi reso noto il competente Assessore con delega al Patrimonio e Demanio Lorenzo Giorgi – lo svolgimento di un prossimo incontro ufficiale tra la nuova proprietà e l'Amministrazione Comunale che si terrà nella seconda settimana di maggio nell'intento di delineare un percorso condiviso per il recupero di un così significativo spazio urbano della nostra città».