La miglior danza contemporanea italiana al Rossetti: Aterballetto approda a TSDanza 3.0

TRIESTE - Composta da ottimi danzatori solisti in grado di affrontare tutti gli stili, Aterballetto approda a TSDanza 3.0, il festival di danza organizzato dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Venerdì 28 aprile alle 20.30 sarà presentato un programma dedicato al coreografo svedese Johan Inger. Due le coreografie che saranno eseguite sul palco: «Rain Dogs» su musica di Tom Waits e «Bliss» con le musiche di Keith Jarrett, per un’entusiasmante serata di danza contemporanea. Fra le opere più recenti di Inger figura «Rain Dogs», concepita nel 2011 su musiche di Tom Waits, per il Basel Ballett in Svizzera, riscuotendo un enorme successo. Due anni più tardi l’ha riallestita per Aterballetto, compagnia – ai vertici del panorama italiano – con cui ha trovato un dialogo fertile, sbocciato ora in una ulteriore inedita creazione, «Bliss». Entrambe saranno eseguite al Politeama Rossetti, in una serata che si preannuncia di classe ed inebriante.

