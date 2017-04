Alma, i playoff si avvicinano: la prevendita tocca quota 2000!

TRIESTE - E’ proseguita oggi la preparazione dei ragazzi di Dalmasson in vista dei primi due impegni interni negli ottavi di finale playoff, che vedranno l’Alma opposta alla Remer Treviglio. Oggi doppia seduta per i biancorossi sul parquet dell’Alma Arena, secondo giorno coi nuovi compagni per un Daniele Cavaliero integrato alla grande nello spogliatoio. Fase di riscaldamento e schemi offensivi inseriti in mini-partite a undici punti, questo l’odierno menù per il roster a disposizione di Dalmasson, lavoro svolto con grande carica e intensità nonché a ranghi completi ad eccezione di Alessandro Simioni, rientrato dalle finali nazionali di Roseto degli Abruzzi al termine della seduta pomeridiana e quindi in procinto di riaggregarsi ai compagni a partire da domani, quando all’Alma Arena proseguirà l’avvicinamento al match del primo maggio con un allenamento fissato per le 17.

Verso i playoff

Prevendita oltre quota 2 mila. Dopo i tre giorni di prelazione per gli abbonati oggi è partita ufficialmente la vendita libera in vista di gara-1 e gara-2 playoff, in programma rispettivamente lunedì 1 maggio alle 18 e mercoledì 3 alle 20.30. I tagliandi per le due sfide con Treviglio sono in vendita presso il Ticket Point di Corso Italia 6/C, con orario da lunedì a sabato 8.30-12.30 e 15.30-19, disponibili sia i biglietti per la singola partita che i mini-abbonamenti per assistere ad entrambe. Al termine del quarto giorno di prevendita il dato fa registrare oltre 1300 mini-abbonamenti staccati, insieme ad 800 biglietti singoli per gara-1 e 400 per gara-2.

Sale la febbre playoff, tutti all’Alma Arena per spingere la squadra in questo importantissimo doppio appuntamento!