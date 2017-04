Alma, Javonte Green miglior giocatore di aprile in A2 Est!

TRIESTE - Attraverso una comunicazione ufficiale pubblicata pochi minuti fa da Lega Nazionale Pallacanestro, Javonte Green è stato eletto miglior giocatore del mese di aprile per ciò che concerne l'intero Girone Est di Serie A2 Citroen. Tra i giocatori più spettacolari del campionato, Javonte si è reso protagonista di un mese di aprile da 20.5 punti e 8.3 rimbalzi a gara, con il 70% da 2 e il 41% da 3 punti. Alle sue spalle Stanley Okoye (Udine) e Trae Golden (Chieti). Primo degli italiani Andrea Ancellotti (De’ Longhi Treviso), settimo con una valutazione media di 21.0.



La classifica di aprile in A2 Citroën Est

1) Javonte Green (Alma Trieste) 29.0

2) Stanley Okoye (GSA Udine) 25.8

3) Trae Golden (Proger Chieti) 24.8

4) Laurence Bowers (Bondi Ferrara) 22.5 (20.5 punti a gara)

5) Erik Rush (Basket Recanati) 22.5 (16.0 punti a gara)

Le premiazioni

Il premio, giunto alla quarta stagione, è messo in palio da Lega Nazionale Pallacanestro, in collaborazione con il presenting sponsor "Viticoltori Ponte", ed è riferito alle gare giocate nei turni di campionato disputati ad aprile 2017 (dalla 27^ alla 30^ giornata, 4 partite). Le date prese in considerazione sono quelle ufficiali del turno di campionato. Viene nominato Miglior giocatore colui che nel mese in esame totalizza la miglior media punti nell’indice di valutazione FIBA. Green sarà premiato, in occasione di una delle gare dei playoff di Serie A2 Citroën, con il trofeo messo in palio da Lega Nazionale Pallacanestro in collaborazione con «Viticoltori Ponte», presenting sponsor dell’iniziativa. E che a sua volta omaggerà i vincitori con una prestigiosa bottiglia magnum di uno dei prodotti di punta dell’azienda vitivinicola di Ponte di Piave (TV).