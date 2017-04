La Trieste SoloWomenRun ha scelto la sua madrina: è la campionessa Valentina Cepak!

TRIESTE - E’ la giovane campionessa triestina Valentina Cepak, 24 anni, protagonista di campionati nazionali e internazionali di nuoto, con l’Acquamarina Team Trieste onlus, la madrina della Trieste SoloWomenRun Pink Color Edition, in programma domenica 30 aprile a Montedoro. Valentina, che fa parte anche della Calicanto onlus, tra i suoi risultati più importanti, è stata convocata con la Nazionale Special Olympics Italia agli Europei di Anversa 2014 dove ha conquistato la medaglia di bronzo nei 50mt. dorso e un 8° posto nei 50mt. S.L.

Che palmares!

Nel 2010 per la prima volta aveva esordito agli Special Olympics Italia a Monza conquistando una medaglia d’oro nei 25mt. Da allora è sempre salita sul podio ottenendo prestazioni eccellenti in diversi stili. Recentemente nei Play the Games Regionali 2017 ha conquistato una medaglia d’oro nei 50mt. Dorso, una medaglia d’oro nei 100mt. Dorso e una medaglia d’oro nella staffetta 4×25 mt. S.L. Ma Valentina è una sportiva a 360 gradi e pratica tante altre discipline e da poco si è avvicinata anche al canottaggio. «Quando vinco sono felice perché so di avercela messa tutta. Quando invece non vinco mi arrabbio un po’, però mi passa subito, perché fuori ci sono la mia mamma, il mio papà e le mie sorelle che mi dicono: non si può sempre vincere, l’importante è fare del proprio meglio» racconta Valentina.

Come iscriversi

Le iscrizioni alla Trieste SoloWomenRun Pink Color Edition, che quest’anno sarà una corsa non competitiva di 5km con spruzzi di colore lungo il percorso, prenderà il via domenica alle 10.30 da Montedoro. Iscrizioni aperte ogni pomeriggio al negozio Wind di piazza Unità d’Italia (15-19.30) e sabato direttamente a Montedoro dove sarà possibile anche ritirare i pacchi gara (15-19) con t-shirt, pettorale, gadget e sacca targata SoloWomenRun. Iscrizioni e ritiri anche domenica mattina sul posto, dalle 9 alle 10.