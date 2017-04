Centri estivi e “Ricrestate” 2017: il Comune dà il via alle iscrizioni

TRIESTE - Da martedì 2 a venerdì 12 maggio saranno aperte le iscrizioni al servizio dei Centri Estivi del Comune di Trieste per i bambini delle fasce di età di nido d’infanzia, scuola dell’infanzia e scuola primaria. Le iscrizioni potranno essere effettuate mediante il sistema di iscrizione online disponibile sul sito www.triestescuolaonline.it. In caso di impossibilità ad accedere al sito, le domande potranno essere presentate allo «sportello» di via Capitelli 8, che nel suddetto periodo di iscrizione, dal 2 al 12 maggio, osserverà il seguente orario: martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12; lunedì e mercoledì dalle 14 alle 16; apertura anche sabato 6 maggio dalle 9 alle 12. In merito alla tempistica delle iscrizioni, l'assessore all'Educazione Angela Brandi ha tenuto a precisare che «quest'anno è stato volutamente deciso di farle slittare a maggio proprio per consentire, con ciò, alle famiglie di disporre nel frattempo di un quadro dell'organizzazione delle proprie ferie il più possibile prossimo alle stesse e quindi più realistico, per poter così meglio individuare anche le effettive esigenze di «centro estivo» e scegliere il turno migliore, più confacente alle proprie necessità».

Tutte le informazioni di dettaglio e i moduli sono disponibili sul sito www.triestescuolaonoline.it nella sezione Servizi Educativi Estivi o nella pagina «Educazione» della Retecivica.

Sedi e programma

Per quanto concerne le sedi di asilo nido o scolastiche, saranno attive 3 sedi per bambini in età di nido, 7 sedi per bambini in età di scuola dell'infanzia e ulteriori 3 sedi per bambini in età di scuola primaria (vedi elenco allegato). Relativamente ai periodi di apertura, le attività di centro estivo per i bambini in età di nido d’infanzia e di scuola dell’infanzia, che avranno inizio il 3 luglio, subito dopo la fine dell’anno educativo in corso, e termineranno il 25 agosto, si articoleranno in 4 turni bisettimanali di 10 giorni ciascuno, fatta salva l’interruzione nel giorno di Ferragosto. Partiranno invece il 19 giugno, subito dopo la fine dell’anno scolastico, le attività di centro estivo per i bambini in età di scuola primaria, che termineranno anch'esse il 25 agosto e si articoleranno in 5 turni bisettimanali di 10 giorni ciascuno, sempre con interruzione nel giorno di Ferragosto.

Ricrestate

Tempistica analoga anche per le iscrizioni ai «Ricrestate» comunali, che potranno venir effettuate sempre da martedì 2 a venerdì 12 maggio. Il «Ricrestate» è un servizio estivo dedicato ai bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di I° grado; possono iscriversi anche i minori che abbiano compiuto 6 anni alla data d'inizio del turno richiesto e coloro che non sono stati iscritti al ricreatorio invernale. I «Ricrestate», funzionanti presso tutte le sedi di ricreatorio comunale dal 19 giugno all'1 settembre, saranno aperti in orario antimeridiano dalle 7.30 alle 14.30, da lunedì al venerdì con turni settimanali, con interruzione nella settimana che va dal 14 al 18 agosto. Il Ricreatorio «Padovan», oltre all'apertura mattutina, manterrà anche la consueta apertura in orario pomeridiano dalle 14.30 alle 19.30. Le domande andranno inoltrate esclusivamente online, nel periodo suindicato (dal 2 al 12 maggio), collegandosi al sito www.triestescuolaonline.it. Per informazioni rivolgersi all'Area Educazione–Servizi Educativi Integrati, in via del Teatro Romano 7/F, piano terra, da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 12, lunedì e mercoledì anche dalle 14 alle 16 (tel. 040-675.8869).