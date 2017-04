Iscrizioni ancora aperte alla Trieste SoloWomenRun, domani la grand festa!

TRIESTE - Tutto pronto per la Trieste SoloWomenRun Pink Color Edition, in programma domani con partenza e arrivo al centro commerciale Montedoro di Muggia. Iscrizioni ancora aperte per l’esclusiva manifestazione femminile solidale e colorata che aprirà il Trieste Running Festival 2017, organizzata da 42K srl in partnership con Apd Miramar, giunta alla quinta edizione. Nessuna classifica e nessuna gara a fine mattinata, sarà infatti una grande festa aperta a tutte, tra spruzzi di colore rosa e musica dal vivo, da completare correndo o semplicemente camminando. Iscrizioni aperte a Montedoro oggi dalle 15 alle 19, anche prima della corsa, dalle 9 alle 10 direttamente al centro commerciale. Il via è fissato alle 10.30. Per tutte l’esclusiva t-shirt, la sacca SoloWomenRun, il pettorale e gadget by Rougj.

Solidarietà

Attenzione sempre puntata sulla responsabilità sociale, con parte del ricavato che andrà a sostenere uno dei progetti solidali presentati dai gruppi numerosi iscritti. La Trieste SoloWomenRun 2017 conferma quindi partenza e arrivo al secondo livello del centro commerciale Montedoro, con il percorso che attraverserà la zona verde dei laghetti delle Noghere, per un totale di circa 5 km con due punti colore dove verrà spruzzata con la giusta attenzione polvere bio, naturalmente rosa, per arrivare coloratissime al traguardo, dove ad accogliere tutte ci sarà la musica e l’entusiasmo delle zumbere. Ad animare la giornata anche una rappresentanza del Carnevale di Muggia e la Filarmonica di Santa Barbara. L’evento sarà seguito da Radio Punto Zero.

Continuano intanto le iscrizioni a tutti gli altri eventi del Trieste Running Festival, 4.Trieste Doggy Run, Autopiù Trieste Europe Marathon e Halfmarathon, Costiera Run, Generali Miramar Family. Info www.triestemarathon.it.