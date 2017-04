L'assessore Grilli è il nuovo coordinatore del gruppo disabilità della Commissione Welfare dell'ANCI

TRIESTE - L'assessore ai Servizi e Politiche Sociali del Comune di Trieste Carlo Grilli si è recato a Roma, alla sede centrale dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), per ricevere la nomina a Coordinatore del Gruppo Disabilità della Commissione Welfare dell'ANCI nazionale. L'incarico gli è stato ufficialmente assegnato dalla Presidente della stessa Commissione Edi Cicchi, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Perugia, con il convinto sostegno del Presidente di Federsanità ANCI del Friuli Venezia Giulia Giuseppe Napoli, presente all'incontro. Nell'accettare l'incarico, che rappresenta indubbiamente un considerevole riconoscimento per la città di Trieste, per l'intera Anci regionale e per la Federsanità Anci FVG, l'Assessore Grilli ha espresso la volontà di adempiere a questo ulteriore compito con impegno e responsabilità, per poter programmare e valorizzare al meglio i servizi sul territorio.